ie 7-Köpfige Liveband Drill it! besteht aus einer erfrischenden Rhythmusgruppe (Drums/Bass/Keys/Git.) und einem satten Bläsersatz (Trp/Sax/Pos) . Sie sind für Ihre energiegeladenen Konzertabende bekannt von deren Beginn an das Publikum auf eine charmante Weise mit eingebunden und so ein Teil der Band wird.

Drill it! macht professionellen Funk mit Rap, HipHop-, Blues- und Jazzelementen und ist das Projekt des erfahrenen Stuttgarter Trompeters Philipp Mattes. Neben druckvollen Eigenkompositionen spielen Sie unter anderem auch Klassiker von der Funklegende Maceo Parker.

Drill it! ist druckvolle und aufrichtige Livemusik, die dem Publikum ein transparentes und breitgefächertes Klangerlebnis bietet; von Old School bis zu moderner Musik.

Drill it! ist es wichtig eine gute Funky Zeit zu feiern und der Energie guter Musik freien Lauf zu lassen!

Philipp Mattes - Trompete

Bastian Brugger - Saxophon

Samuel Restle - Posaune

Wolfram Göz - Gitarre

Henry Kasper - Keys

Christoph Dangelmaier - Bass

Christian Walter - Drums