IG Jazz Stuttgart präsentiert: Noah Diemer Trio – „Lost Words“

„Just go for truth and beauty and forget the rest.“ Bill Evans

Vieles von dem, was uns bewegt, lässt sich nicht in Worte fassen. Unsichtbare Wahrheiten hörbar machen, zum Klingen zu bringen: das ist das Ziel des Noah Diemer Trios. Mit eigenen Kompositionen in der klassischen Triobesetzung; mit Stücken, die ehrliche Geschichten erzählen, Gefühle teilen und unmittelbar zum Publikum sprechen.

Die intime Triobesetzung bietet Raum für Interaktion und spontanes Zusammenspiel: Jeder Musiker hat stets die Möglichkeit auszubrechen und die Musik woanders hinzuführen. Ausgehend von klaren Melodien entwickelt sich ein gleichberechtigtes Gespräch, in dem jeder seine Stimme hat.

Dabei verflechten sich dieStimmen zu einer fesselnden kollektiven Konversation: Keiner übertönt den anderen, alle klingen gleichberechtigt.

Diese fesselnde Spielfreude eilt sich dem Publikum spürbar mit: Die drei jungen Musiker aus Stuttgart, Köln und Mannheim haben auf der Bühne viel Spaß zusammen – auf hohem musikalischem Niveau. Die Inspirationen für die eigenen Kompositionen des Noah Diemer Trios stammen aus dem Leben; die Wurzeln der Musik liegen nicht nur im zeitgenössischen Jazz, sondern reichen auch bis hin zu den klassischen Komponisten aus der Zeit des Impressionismus und der Romantik.

Noah Diemer - Piano/Composition

Jan Blikslager - Bass

Johannes Hamm - Drums