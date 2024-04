Tristan – Jazz/Funk/Soul

High energy grooves with the great warm sound of the 70´s – wherever people love funky stuff.

Es schwer sich nicht zu bewegen, denn die Band mit ihrem Power Sound, Groove und der Stimme von “perfect girl” Sängerin Jaycilee begeistern das Publikum. Ihr Markenzeichen: Solide Grooves, druckvolle Arrangements, funky Rhythm-Guitars, Hammond, Fender Rhodes und Synthesizer Sounds sowie eine heisse Rhythm-Section, die seit Jahrzehnten zusammen spielt. – All dies untermauert den atemberaubend schönen und gefühlvollen Gesang von Sängerin Jaycilee. Hier kommt der großartige warme Klang der 70er Jahre mit einer frischen Brise von Einflüssen aus der Gegenwart zum Ausdruck.

Während Tristans Musik an Bands wie Tower of Power, Snarky Puppy oder klassische Acid Jazz-Acts wie Incognito und The Brand New Heavies erinnert, die alle energiegeladene Grooves produzieren, zeichnet sich TRISTAN durch die hohe Qualität der Kompositionen und Arrangements aus. Musikgenuss pur

Jaycilee - Vocals

Coen Molenaar - Keys

Guy Nikkels - Guitar

Frans Vollnik - Bass

Sebastiaan Cornelissen - Drums