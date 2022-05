Nach einer Tourpause aus Gründen – ihr wisst schon, die Sache mit dem C – liest Marc-Uwe einfach alles vor, was er in der Zwischenzeit so geschrieben hat. Also nicht alles. Vieles. Einiges. Sagen wir, das Beste davon.

Marc-Uwe Kling, geboren 1982, lebt und arbeitet als Liedermacher, Kabarettist und Autor in Berlin. Er studierte Philosophie und Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin und gastierte seit 2003 auf diversen Lesebühnen und Poetry - Slams in ganz Deutschland.

2005 startete sein erstes Soloprogramm,2006 gründete er die Lesebühne Lesedüne. Anschließend veröffentlichte Kling diverse Bücher, CDs und Spiele unter anderem bei den Verlagen Ullstein, Voland & Quist sowie Kosmos. Nach längerer Pause kehrt der Autor nun mit seinem neuen Programm: Marc-Uwe liest vor. QualityLand 2.0, Känguru-Comics und der ganze Rest - auf die Bühnen zurück.

www.marcuwekling.de