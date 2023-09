Fünf junge Sänger*innen und eine Pianistin entführen Sie in die Welt des musikalischen Salons und die Zeit der Jahrhundertwende.

Ob „Wunderkind“ Korngold, über-sinnliche Klangwelten von Richard Strauss oder Preziosen von Zemlinksy und Alma Mahler: mit Leidenschaft und beeindruckenden Stimmen präsentiert das Ensemble Kunstlied der Extraklasse. „Am Anfang unseres Projekts stand die Sehnsucht nach zwischenmenschlicher und kultureller Nähe“, sagt Initiatorin und Pianistin Friederike Sieber über das Konzert, das Bezug auf die beim Label Genuin veröffentliche CD nimmt. Und mit dem in der Region bestens bekannten Bass-Bariton Marcel Brunner dürfen Sie teilhaben an einer Reise in die Vergangenheit, zu lüsternen Klängen und intimer Tonkunst.