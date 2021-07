Marcel Gein & Helmet Lampshade (D) - Open-Air!

“Don’t worry, about a thing – ‘Cause every little thing, gonna be all right”

Unter diesem Motto, bekannt aus Bob Marleys “Three Little Birds”, könnte der Abend stehen, wennMarcel Gein & Helmet Lampshade die Stadt bereisen.

Der gebürtige Südpfälzer M. Gein reüssiert mit seinem aktuellen Album “Good Morning Erlenbach”- ein bunter Pop-Blumenstrauß aus Geschichten die gleichermaßen die Welt erklären und dann eben auch nicht mehr wollen, als gute Geschichten zu sein.

Liebevoll arrangierte Stücke zum eintauchen, Indie-Popsongs mit Tiefgang für Liebhaber. Von Eels bis hin zu Element of Crime ist für jeden etwas dabei. Aber auch Fans von Bands mit anderem Anfangsbuchstaben kommen auf ihre Kosten! Julian Bätz alias Helmet Lampshade ist das kongeniale Klangkraftwerk Geins. Der Karlsruher hat kürzlich die Aufnahmen für sein Soloalbum beendet. Prachtvolle Synthesizer-Klänge und eine wunderschön klare Stimme, die verzaubert wie Death Cab for Cutie’s Ben Gibbard oder Neil Young zu seinen ganz großen Zeiten.Gein & Lampshade, zwei sympathische Wenigflieger, begleiten sich in ihren musikalischen Short-Stories gegenseitig. Lampshade veredelt Geins Stücke mit samtigen Klaviersounds und geschmackvollen Arrangements. Gein wertet Lampshades Stücke durch sein meisterhaftes Gitarrenspiel und seine Präsenz auf. Ein Abend voller Lächeln, Liebe & Hoffnung – denn wie BobbyM. schon wußte – alles wird all right sein!

Biergarten ab 18.00 Uhr geöffnet.