Marcel Locust & Friends

Am 7. November findet ab 23 Uhr im Mobilat eine Clubnacht mit Techno, Psytrance, Bounce und Hardtechno statt. Musikalisch erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit elektronischer Musik und mehreren DJs und Live-Acts.

Zum Line-up gehören Larytale & Dakami mit einem Live-Set sowie T. Ottlik von Vitesse Records und Jack. Außerdem spielen Marcel Locust und Suna ein gemeinsames Back-to-back-Set.

Für die Veranstaltung gilt eine No-Phone-Policy: Auf der Tanzfläche sind keine Fotos oder Videoaufnahmen erlaubt. Damit soll der Fokus auf der Musik, dem Tanzen und dem gemeinsamen Erleben des Abends liegen.

Der Einlass ist ab 18 Jahren. Die Veranstalter setzen auf einen offenen und respektvollen Umgang miteinander. Sexismus, Rassismus, Homophobie sowie andere Formen von Diskriminierung werden nicht toleriert.

Beginn ist am Freitag, 7. November, um 23 Uhr im Mobilat.