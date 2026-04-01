Märchenreisen für Erwachsene in der Salzgrotte Bad Überkingen

In der Original Totes-Meer-Salzgrotte Bad Überkingen startet am 15. April 2026 eine neue Veranstaltungsreihe für Erwachsene. Unter dem Titel „Märchenreisen“ lädt die Märchenerzählerin Johanna Schober regelmäßig zu besonderen Entspannungsangeboten in die Salzgrotte ein.

Die Märchenreisen finden unter einem sanften Licht- und Sternenhimmel statt und bieten den Teilnehmenden eine bewusste Auszeit vom Alltag. Im Mittelpunkt stehen moderne Seelenmärchen, die beruhigen, inspirieren und neue Perspektiven eröffnen können. Die Verbindung aus erzählten Geschichten, salzhaltiger Luft, ruhiger Musik und der besonderen Atmosphäre der Salzgrotte schafft einen geschützten Raum für Entspannung und innere Ruhe.

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Erholung und mentale Auszeit in besonderer Umgebung zu ermöglichen und einen Ort der Ruhe und Regeneration zu schaffen.

Die Märchenreisen richten sich an Erwachsene und finden in regelmäßigen Abständen in der Salzgrotte Bad Überkingen statt.

Der erste Termin ist am 15. April 2026 um 19:00 Uhr in der Original Totes-Meer-Salzgrotte Bad Überkingen.

Die Teilnahme kostet 10 Euro Eintritt in die Salzgrotte sowie 10 Euro Kursgebühr. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 07331 61087 möglich.