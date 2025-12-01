Mit mehreren 100 Millionen Video-Aufrufen auf Social Media und seinen ausverkauften Live- Shows hat Comedian Marco Gianni sich in kürzester Zeit eine riesige Fan-Gemeinde aufgebaut und die Entertainment-Branche im Sturm erobert. Nicht umsonst ist er bei der diesjährigen „1LIVE Comedy-Nacht XXL“ dabei und seit neustem auch Teil der Neuauflage von „Comedystreet“ auf Joyn und ProSieben. Der 27-jährige Sohn eines sizilianischen Gastarbeiters und einer deutschen Mutter bringt mit seiner einzigartigen Perspektive und urbanen Stil eine moderne Stand-up-Comedy auf die Bühne, die alle erreicht – unabhängig von Herkunft, Alter oder sozialem Status.

Online ist er bekannt für seinen satirische Auseinandersetzung mit der Social-Media-Welt, während er in seinem Bühnenprogramm den Finger in die Wunden des realen Lebens legt. Dabei erfindet sich Marco Gianni immer wieder neu. Seien es Sketche, Parodien, Songs oder Stand-ups über die Hürden des Erwachsenwerdens - seine vielen Facetten sorgen selbst beim erfahrensten Comedy-Publikum immer wieder für Überraschungen.

Ohne Politik und ohne Diskurs, ganz tief im alltäglichen Leben, führt Marco Gianni vor, wie wir ständig ein Bild von uns zeichnen, das für alle viel zu hoch hängt. Von GenZ, über Millenials bis hin zum Boomer – Marco Gianni kriegt sie alle!