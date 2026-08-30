Marco & Julie - I will find you – Wenn Magie die Seele berührt

Erleben Sie die Weltpremiere einer einzigartigen Show, bei der Sie Magie in einer neuen Dimension erfahren!

Betreten Sie die geheimnisvolle Welt von „I will find you“, in der Illusion und Wirklichkeit Eins werden. Lassen Sie sich von spannender Magie und der faszinierenden Geschichte über Liebe und Vertrauen verzaubern.

„Das Supertalent“-Fans werden ihn sofort wiedererkennen, denn Marco Miele hatte 2021 mehrere Auftritte in dem beliebten TV-Format. Mit seinen unglaublichen Tricks verzauberte er das Publikum und die Jury… und schaffte es sogar bis ins Halbfinale der Show! Nun sind Marco und Julie erneut im Friedrichsbau Varieté zu Gast.

Dieses magische Duo dürfen Sie auf keinen Fall verpassen!