Marco Rima: Just for fun!

Früher war alles besser. Natürlich stimmt das so nicht, es war einfach anders. Oder wenn man Marco Rima glaubt: „Es war alles anders-besser!“

Und der Frage - warum ist er so wie er ist? Also etwas zu dick und zu laut! Und warum hat er so grosse Probleme mit dem Älterwerden - geht der Wilhelm Tell, der Godfather der Schweizer Comedy in seinem Bühnenprogramm „JUST FOR FUN“ auf den Grund! Tiefgründig an der Oberfläche oder knapp unter der Gürtellinie schaut Marco Rima schonungslos inkorrekt und mitreissend unterhaltend auf seine eigenen Unzulänglichkeiten und nimmt dabei nicht nur sich, sondern auch die Zuschauer ordentlich auf die Schippe!

Mit seinen besten Nummern aus 38 Jahren Comedy-Schaffen wird Marco Rima auch die Zuschauer im grossen Kanton (Deutschland) restlos begeistern.