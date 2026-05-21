Marco Zavaglia ist Pianist und Komponist im Bereich zeitgenössischer Klaviermusik. Der deutsch-italienische Musiker bewegt sich zwischen Neoklassik, Jazz und Filmmusik und entwickelt dabei eine eigene musikalische Handschrift.

Seine Stücke sind melodisch und atmosphärisch. Sie greifen Themen wie Natur, Emotion und persönliche Entwicklung auf und schaffen bewusst ruhige, konzentrierte Hörmomente.

Nach seinem Debütalbum We Are Emotions (2024) erschien Anfang 2026 We Are Nature, das sich mit der Verbindung von Mensch und Natur beschäftigt.

Beim Konzert im Laboratorium präsentiert Zavaglia eine Auswahl aus beiden Alben und führt mit kurzen Moderationen durch den Abend.

An ausgewählten Stellen wird Zavaglia vom Duo Brixel & Witowski als Gastmusiker begleitet. In den gemeinsamen Interpretationen mit Stefan Brixel (Gitarre) und Doris Witowski (Violine) entstehen verwobene Dialoge sowie zusätzliche Linien und Ebenen.

Marco Zavaglia gestaltet Konzertabende, die Raum für konzentriertes Zuhören und persönliche Reflexion bieten.