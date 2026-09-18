Marcoca ist ein psychedelisches Indie-Fünfergespann aus Deutschland, bestehend aus individuellen Musikern mit verschiedenen Geschmäckern und Hintergründen, die ihre Unterschiede zu schätzen wissen und sich nie zu sehr um das Ergebnis sorgen.

Ihre mit Hall durchsetzten Songs vereinen das Beste aus geschmackvollen Melodien, tanzbaren Grooves und Texten, in denen man sich verlieren kann. Nachdem sie mit ihren ersten beiden Alben „Silent Struggles“ und „Cosmic Blunder“ eine internationale Fangemeinde aufgebaut haben, ist ihr drittes Projekt auf dem Weg, ihre Präsenz in der globalen Psychedelic-Nische weiter zu festigen.

Ihr drittes Studio Album „Homage to Delusion“ zeigt erneut, wie Unterschiede kreative Prozesse zu magischen Horizonten treiben können. Das Ergebnis ist farbenfrohe und hypnotische Musik, die von Surf, Jazz, Funk, Psychedelia und mehr beeinflusst ist.