Marcus Halvers Bandprojekt Soul Connexion feat. Arno Haas steht für positive Vibes de luxe – und besteht aus fünf hochkarätigen Musikern, die es wissen wollen.

Dabei lassen sie ihrer Leidenschaft für coole Sounds, packende Riffs und verlockend tanzbare Rhythmen freien Lauf. Dazu gesellen sich die lässig jazzigen Improvisationen des Ausnahme-Saxofonisten Arno Haas. Das Konzert bietet ohrwurmverdächtige Melodien, emotionsgeladene Soli und funky Grooves.

In der Rhythmusgruppe der Soul Connexion wirken neben Initiator und Gitarrist Marcus Halver der einfühlsam versierte Schlagzeuger Chris Barchet, Paul Schmincke als Spezialist für analoge Tasteninstrumente und am Bass der einschlägig bekannte Martin “The Captain“ Bürger.

Mit dem international gefragten Arno Haas hat diese Combo den idealen Mitstreiter gefunden und kann so eine stilistische Bandbreite virtuos präsentieren – bringt doch jeder Einzelne seine musikalischen Qualitäten und Erfahrung ein. Das Quintett bedient sich u.a. bei US-amerikanischen Künstlern wie John Scofield, den Meters oder Curtis Mayfield; aktuellere Stücke aus dem Bereich Acid Jazz, Soul und Fusion sowie Eigenkompositionen gehören aber ebenso zum Repertoire wie eine zeitgemäße Beatles-Adaption.

Lasst Euch in den Bann ziehen von Marcus Halvers Soul Connexion feat. Arno Haas und mitnehmen auf eine inspirierend bunte „Tour de Soul“!