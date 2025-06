Eine inspirierend bunte „Tour de Soul”, abseits vom klassischen Mainstream Jazz.

Marcus Halvers neues Bandprojekt Soul Connexion feat. Arno Haas steht für positive Vibes "de luxe“ – und eine Handvoll hochkarätiger Musiker, die es wissen wollen. Dabei lassen sie ihrer Leidenschaft für coole Sounds, packende Riffs und verlockend tanzbare Rhythmen freien Lauf; der Ausnahme-Saxofonist Arno Haas setzt mit seinen lässig-jazzigen Improvisationen noch einen drauf: Ohrwurmverdächtige Melodien, emotionsgeladene Soli, funky Grooves - ein Feel Good-Event mit Smile-Garantie!

Beim Konzert in Köngen wirken in der Rhythmusgruppe der Soul Connexion neben Initiator und Gitarrist Marcus Halver der einfühlsame Schlagzeuger Chris Barchet, Hartmut Zeller als versierter Keyboarder und am Bass der einschlägig bekannte Martin “The Captain“ Bürger. Mit dem international gefragten Arno Haas hat diese Combo den idealen Mitstreiter gefunden und kann so eine stilistische Bandbreite virtuos präsentieren – bringt doch jeder Einzelne seine eigene musikalische Qualitäten und Erfahrung ein.

Das Quintett bedient sich u. a. bei US-amerikanischen Künstlern wie John Scofield, den Meters oder Curtis Mayfield; aktuellere Stücke aus dem Bereich Acid Jazz, Soul und Fusion sowie Eigenkompositionen gehören aber ebenso zum Repertoire wie eine zeitgemäße Beatles-Adaption.

Lasst Euch von Marcus Halvers Soul Connexion feat. Arno Haas mitnehmen auf eine inspirierend bunte „Tour de Soul“!