Acid Jazz | Soul | Fusion.

Ihnen hat der Charme der Alten Seegrasspinnerei so gut gefallen, dass sie 2026 wiederkommen – diesmal grooven sie beim TapasSommer auf der großen Bühne im Innenhof.

MARCUS HALVERS SOUL CONNEXION steht für positive Vibes deluxe!

Das Bandprojekt lässt seiner Leidenschaft für coole Sounds, packende Riffs und verlockend tanzbare Rhythmen freien Lauf.

Ihre Musik vereint emotionsgeladene Soli, eingängige Melodien und funky Grooves – und erinnert dabei an einen Hauch der „Heavytones“.

Das Repertoire reicht von US-amerikanischen Künstlern wie John Scofield, The Meters und Curtis Mayfield bis hin zu Eigenkompositionen und zeitgemäßen Beatles-Adaptionen.

An diesem Abend kommen nicht nur Jazzliebhaber auf den Geschmack!