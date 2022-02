Marcus Hammerschmitt liest aus "Rom"

Semesterschwerpunkt: Begegnung in Literaur und Philosophie

Was, wenn der lang geplante Rom-Urlaub schon bei der Anreise mit dem Nachtzug schiefgeht? Wolf und Katja haben einen Plan, wie doch noch alles klappen könnte. Aber nicht jeder Plan funktioniert so, wie er soll. Vor allem nicht in Zeiten wie diesen.

Eine Autorenlesung aus der 2021 im Verlag Schiler & Mücke erschienenen Erzählung "Rom".