Im Mareeya Jazz Quartet widmet sich die Stuttgarter Sängerin dem Jazz in all seinen Facetten. Für diesen Abend wendet sie sich den Frauen im Jazz zu und bringt Kompositionen zu Gehör, an deren Entstehung maßgeblich Frauen beteiligt waren.

Freuen Sie sich auf Ella Fitzgerald, Billie Holiday, aber auch Diana Krall und Melody Gardot.