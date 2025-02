Mareeya Unplugged

»I‘ll turn all my energy into productivity« singt Mareeya und verspricht damit nicht zu viel: Auf einem Boden aus teils groovenden Beats, teils sanften Melodien wachsen ihre musikalischen Entwürfe im Zusammenspiel der Instrumente unaufhaltsam zu großen Songs heran. Wohlig-warme bis luftig-wippende Klänge schlängeln sich zwischen Soul, R’n’B, Pop und Jazz auf neuen Wegen durch vertrautes Terrain.

Ihre Stimme schließlich komplettiert das Bild in den verschiedensten Farben. Ob rau, kämpferisch oder versöhnlich – mit deutschen, englischen und französischen Texten. Mareeya schreibt über das, was ihr im Leben begegnet: Selbstzweifel, Höhenflüge und alles dazwischen. Gerade in der jetzigen Zeit möchte sie eine Botschafterin der kritischen Ironie und des gesunden Menschenverstands sein.