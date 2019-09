Mareike Wiening New York Quintet - Das besondere Konzert

Deutschland, Norwegen, Dänemark und die USA sind Mareike Wienings musikalische Stationen. Ihr Quintett bietet ein buntes Programm "mit einer modulierenden har-monischen Sprache und einem vorwärtstreibendem Groove. Die Musik ist teils kam-mermusikalischer Jazz, teils intensiv rockig, teils frei improvisiert" (New York Times)

Im Album "Metropolis Paradise" (2018) verarbeitet Mareike Erfahrungen und Eindrü-cke, die sie als freischaffende Musikerin in New York nach Abschluss ihres Studiums gemacht hat. Der Spagat zwischen unterschiedlichen Kulturen spielt dabei ebenso eine Rolle wie das tägliche Überleben als weibliche Jazzmusikerin in einer Millionen-metropole.

Die international besetzte Band besteht aus Mareikes langjährigen New Yorker Weg-gefährten.