SWR Symphonieorchester Meets Band in the BIX

STAN GETZ „FOCUS“ feat. Libor Sima

Der Tenorsaxophonist Stan Getz (1927-1991) gilt als einer der größten Melodiker des Jazz und viele empfinden seinen Sound als den besten Tenorsound aller Zeiten.

Als John Coltrane in einem interview nach Stan Getz gefragt wurde, kam erst lange keine Antwort, bevor er sich mit den Worten äußerte: „"Let's face it — we'd all sound like that if we could.“.

Weil er so gut wie nicht komponiert hat, besteht seine hohe Kunst in der Interpretation, rhythmisch und klanglich mit einer Eleganz sondergleichen.

Das macht ihn zum perfekten Solisten und Partner für Eddie Sauter, der seine Komposition „Focus“ als Auftragskomposition für Getz, seinem All Time Favourite Saxophonisten 1961 in den USA aufgenommen hat.

Sauter hat die Streicher des wunderbaren „Beaux-Arts-Quartett“ als Basis seiner Streicherbesetzung engagiert und eine wunderbare Klangsprache entwickelt, die eben gerade nicht mit den parfümierten Streicherteppichen vergleichbar ist, wie sie damals schon so oft verwendet wurden. Dazu kommt eine wundervoll swingende Rhythmsection, die sich an schönstem Westcoast-Sound orientiert.

Man erkennt Anklänge an Bartok, Ravel und vor allen Dingen eine immens große Freiheit für den Solisten, die Stan Getz brilliant auszufüllen wusste. Tiefe Emotionen, nicht zuletzt vermutlich auch aufgrund der Tatsache, daß seine Mutter während der Aufnahmesession verstorben ist, Virtuosität und Melodien, die man schöner nicht hätte komponieren können, improvisierte Stan Getz traumwandlerisch.

Die Musiker der "Band in the Bix" treffen die Musiker des SWR-Symphonieorchesters unter der Leitung von Frank Dupree und das Publikum wird einen ganz besonderen und einmaligen Abend erleben.

Besetzung: Emily Körner, Gesa Jenne-Dönneweg, Felix Borel und Andreas Ritzinger, Violine Paul Pesthy und Janis Lielbardis, Viola Panu Sundqvist und Markus Tillier (Violoncello); Libor Sima (sax); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr); Frank Dupree (bl, p)