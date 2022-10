ARBENZ • MOUTIN • VISTEL

"Jazz is supposed to be the most unselfish of art forms. In jazz, you give yourself completely to make somebody else play their best. You try to do something to make them, inspire them to do something. So it is a matter of sacrifice." Dizzy Gillespie

Unter diesem Motto von Dizzy Gillespie lädt das Projekt „Conversation“ absolute Top-Musiker zu einem musikalischen Austausch ein. Florian Arbenz, vor allem bekannt durch das Piano-Trio VEIN, bildet zusammen mit den kubanischen Vistel-Brüdern und der Französischen Bass-Legende François Moutin ein internationales und höchst attraktives LineUp.

Interessanterweise spielt die Band neben eigenen Kompositionen arrangierte Stücke von Pianisten wie Thelonious Monk, Joe Zawinul oder Bill Evans, im Vordergrund steht das musikalische Aufeinandertreffen und die gegenseitige Inspiration.

Dabei schaffen es die Musiker spielerisch, die groovigen und anspruchsvollen Arrangements von Florian Arbenz zu meistern und drücken gleichzeitig der Musik mit ihrer Spontanität und grossartigen Spielfreude ihren Stempel auf.

Und genau das ist der aufregende Geist von "Conversation": Die Band spielt eine 21.Jahrhundert-Musik, welche auf gegenseitigem Respekt, musikalischem Wissen, Virtuosität, Groove und Spielfreude basiert.

Besetzung: Jorge Vistel (tr); Maikel Vistel (sax); François Moutin (b); Florian Arbenz (dr)