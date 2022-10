Bix Top Act: Ida Nielsen

«Her name is Ida and she’ll eat a bass»… das sagte Prince jeweils über seine dänische Bassistin Ida Nielsen, die bis zu seinem frühen Tod im Jahr 2016 sowohl bei The New Power Generation als auch beim Rocktrio 3rdeyegirl spielte. Ida beschreibt diese Jahre als «die magischste musikalische Reise und Lernerfahrung jenseits aller Zeiten!»

Seitdem hat sich Ida als Solokünstlerin und Bandleaderin der Funkbots, mit ihrem energiegeladenen Mix aus Jazz, Funk, Hip-Hop, Rock und Soul in ganz Europa, Asien, Australien und den Vereinigten Staaten einen Namen gemacht. Ihr fünftes Album «02022020» wurde 2020 veröffentlicht. Am Freitag, 4. November, wird sie ihr erstes, mit Vorfreude erwartetes Konzert im Bix Jazzclub geben.

Besetzung: Ida Nielsen (b; voc); Kuku Agami (rap, spoken word); Mika Vandborg (guit, b voc); David Haynes (dr)