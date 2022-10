Die vier jungen Musiker lernten sich 2019 an der Musikhochschule in Stuttgart kennen, an der sie gemeinsam ihr Jazzstudium begannen.

Es brauchte nicht lange, um zu erkennen, dass sich ihre musikalischen Interessen stark überschneiden und ihre Art zu spielen wunderbar harmoniert. Seither verbrachten sie viel gemeinsame Zeit im Proberaum um Standards zu spielen und an wichtigen Aspekten eines ausgewogenen Ensembleklangs zu arbeiten.

Das Programm ist vielfältig, von Standards des Great American Songbook bis Eigenkompositionen ist alles dabei. Es geht um den Spaß an der Musik, die Freude am Improvisieren, die gemeinsame Entdeckung des Ungewissen und darum ihr Publikum daran teilhaben zu lassen.

Besetzung: Daniel Sauer (ts); Noah Diemer (p); Moritz Holdenried (b); Marco Sickinger (dr)