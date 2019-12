Mareike Wiening Quintett

Der Schlagzeugerin Mareike Wiening wurde vor sieben Jahren über ein DAAD-Stipendium ermöglicht, nach New York zu ziehen. Dort konnte sie wichtige Erfahrungen sammeln, sich in der Szene etablieren und ein Quintett mit namhaften Persönlichkeiten aus der Jazz Community gründen. Ihre handverlesenen Mitstreiter sind sonst im Maria Schneider Orchestra oder beim Saxofonisten Ravi Coltrane kreativ. Mit ihnen hat sie im berühmten Brooklyner Studio „SystemsTwo“ das Album „Metropolis Paradise“ eingespielt. In ihren Kompositionen verarbeitet Mareike Wiening die in New York gewonnen Einflüsse, nimmt aber Bezug auf eine Phase ihres Lebens, die sie in Skandinavien verbrachte. Sie setzt in ihren Stücken auf eingängige Melodien, clevere Basslines, ungewöhnlich akzentuierte Rhythmen, sowie den ständigen Dialog zwischen Solisten und der Rhythm Section. Jetzt stellt sie ihre amerikanische Band in der alten Heimat Deutschland vor.