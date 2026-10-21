Mareille Merck Trio- Larus

Jazz mit rockigen Zügen.

Die Gitarristin Mareille Merck hat sich einen festen Platz in der lokalen und internationalen Jazzszene erspielt – unter anderem als Leaderin des Trios LARUS mit dem sie 2024 mit den Sisters in Jazz im Zuge der int. Frauentage schon in der Bastion aufgetreten ist.

Mit der Westschweizer Bassistin Louise Knobil und dem Kölner Drummer Hendrik Eichler hat Merck zwei so kreative wie zuverlässige Weggefährten gefunden, um ihre Kompositionen zum Leben zu erwecken.

Merck verwebt charakteristische Einflüsse aus Fingerstyle-Techniken und rockigen Gefilden mit klaren jazzigen Strukturen.