Das Maren Kips’ Kollektiv macht eigenständige, kunstvolle Musik, die auf der Suche nach dem Unkonventionellen ihre spielerischen und klanglichen Möglichkeiten voll ausschöpft. Mit ihrer unverkennbaren, warmen und wandlungsfähigen Stimme tritt Maren Kips in den Vordergrund, ihre noch jungen Stücke bekennen sich zum Wagnis der Offenheit, geschrieben um Neues zu entdecken.

Die Sängerin scharte dafür besondere Musiker um sich, die musikstilistisch viele Sprachen sprechen. Mit dem Pianisten Yuriy Sych, mit dem hessischen Jazzpreis ausgezeichnet, arbeitet sie seit mehreren Jahren zusammen und entwickelte mit ihm ihre Arrangements. Die brilliante Stimme des brasilianischen Saxophonisten Joander Cruz verleiht dem Kollektiv eine große dynamische Freiheit - mal unterstützt sie den instrumentalen Klang, mal wird sie gänzlich ungezügelt auf die Musik losgelassen.

Jeder Musiker dieses Kollektivs besitzt starke solistische Fähigkeiten, so fließen verschiedene Akzente aus Folklore, Jazz, Pop und Klassik - mal als rhythmische, mal als farbliche Komponente - in die Arrangements mit ein. In den Kompositionen zeigt die Sängerin lyrische Gewandtheit, rhythmische Ideen verbunden mit flüssigen Melodien haben Ohrwurm-Charakter, fließen dann jedoch in unerwartete Linien und Harmoniken, weichen Grenzen auf und setzen neue Impulse.