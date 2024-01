Maren Vivien Haase: Belladaire Academy of Athletes – Rivals

Als Lova Sandberg erfährt, dass auch Luis Fernández an der Belladaire Academy zugelassen wurde, hätte sie am liebsten wieder ihre Koffer gepackt und Südfrankreich den Rücken gekehrt. Denn sie und Luis verband einst nicht nur ihre Leidenschaft für Tennis. Als ihr ein Platz im Elite-Kader der Academy in Aussicht gestellt wird, steht auch Luis in der engeren Auswahl. Möge der Bessere gewinnen, so heißt es doch? Aber was, wenn sich alte Gefühle in den Wettbewerb einmischen?

Maren Vivien Haase stellt den neuen Band der „Belladaire Academy“-Reihe im Gespräch mit Autorin und Buchbloggerin Franka Neubauer (»@blogginwithfranka«) vor. Im Anschluss findet eine Signierstunde statt.

Maren Vivien Haase, in Freiburg geboren, eroberte mit ihrer Debütreihe „Move District“ wie auch mit der darauffolgenden „Golden Oaks“-Reihe auf Anhieb die SPIEGEL-Bestsellerliste. 2024 veröffentlichte sie den dritten Band ihrer „Belladaire Academy“-Reihe.

Franka Neubauer wurde 2001 in Aachen geboren. Seit 2017 bloggt sie auf »@blogginwithfranka« über Bücher und ihr Leben. Mit »Drowning Shadows« erschien 2023 ihr Debütroman.

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Volksbildung.