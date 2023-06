Margarete Steiff: Firmengründerin und Powerfrau

1847 als Tochter eines Bauwerkmeisters in Giengen an der Brenz geboren, erkrankte Margarete Steiff mit eineinhalb Jahren an Kinderlähmung; ihre Beine blieben gelähmt, die Beweglichkeit des rechten Arms war eingeschränkt.

Zielstrebig absolvierte sie trotzdem eine Schneiderlehre und betrieb, zunächst gemeinsam mit ihren Schwestern, ein Schneideratelier im Elternhaus. 1879 begann durch einen Zufall ihre Karriere als Herstellerin von Spielzeug, was zur Gründung der weltweit erfolgreichen Firma Steiff führte. Das Ziel Margarete Steiffs war es, Produkte in höchster Qualität herzustellen.

Zusatztermin: Mo. 10. Juli 2023, 10 - 12 Uhr