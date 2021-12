Maria 2.0 - Schweigen war gestern

Lisa Kötter ist eine der Gründerinnen der Reformbewegung Maria 2.0, die für den Aufstand der Frauen in der katholischen Kirche steht. In ihrem Buch „Schweigen war gestern" entwickelt sie das faszinierende Bild einer lebendigen Kirche, die die Bedürfnisse der Menschen des 21. Jahrhunderts sieht, und richtet sich damit an alle, die sich nach neuen Formen des Glaubens sehnen.

