Maria Clara Groppler ist mit Sicherheit die vielfältigste und spannendste weibliche Stand Up Comedienne der Deutschen Comedy Szene. Hinter dem gefährlichen Madonnenlächen verbirgt sich eine talentierte Comedienne mit derben, aber charmantem Humor.

Nach dem großen Erfolg ihres ersten Live Programms „Jungfrau“ präsentiert Maria Clara Groppler stolz ihr zweites Programm: „Mehrjungfrau“. Der einzig logische Nachfolger!

In dem Programm wird Maria die Probleme der modernen Mehrjungfrau im 21. Jahrhundert behandeln:

* „Auf welche Toilette geht man eigentlich? Einerseits ist man ja eine Frau, andererseits... nun ja, ist da dieser Schwanz.“

* „Ist es als Mehrjungfrau in Ordnung, Sushi zu essen oder zählt das schon als Kannibalismus?“

* „Und wenn man sich was eingefangen hat – geht man zum Tier oder Frauenarzt?

Jenseits dieser Überlegungen nimmt Maria Clara Groppler auch ernstere Themen in den Fokus. Etwa: Wo sind die Mehrjungfrauen in der Politik? Wo bleiben Ariel Merkel oder Olaf Scholle?

Zu lange wurde das Thema „Mehrjungfrau“ in der Gesellschaft totgeschwiegen. Mit ihrem neuen Programm möchte Maria Clara Groppler das Schweigen brechen und das Tabu humorvoll, aber auch kritisch beleuchten.