Eine öffentliche Themenführung durch die Ausstellung „Mariä Himmelfahrt“ findet am 19. August um 14.00 Uhr in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall statt. Der Tod Mariä und ihre Erhebung in den Himmel ist ein Ereignis, dass jedoch in den offiziellen Schriften der Bibel nicht erwähnt wird, sondern nur in den apokryphen Schriften der Bibel, den »verborgenen« Büchern. Im Werk der Strüb-Werkstatt wird dieses Ereignis thematisiert. In der Führung werden neben dieser Darstellung auch andere, vier Tage nach Mariä Himmelfahrt, angeschaut.

