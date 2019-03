Maria Moctezuma (Mex)

Die mexikanische Liedermacherin Maria Moctezuma steht für einen speziellen Sound: Sonido Raizoso. Dahinter steht eine spannende Vermischung von Tradition und Moderne, von Musik und Instrumenten aus der Maya-Kultur, gemischt mit aktuellen lateinamerikanischen und weltweit genutzten Sounds: Cumbia, Bossanova, Polka, Reggae.

Mit ihrer Musik ist die junge, sich nach einer aztekischen Prinzessin nennende Künstlerin in Mexiko und Lateinamerika bereits ziemlich erfolgreich. Nun kommt sie erstmals nach Deutschland, um Kontakte zu knüpfen und für ihr musikalisches Projekt zu werben, das nicht nur einen künstlerischen Anspruch, sondern auch gesellschaftliche Ziele formuliert.

In ihren Texten in hauptsächlich spanischer, aber auch englischer und deutscher Sprache, kritisiert Maria Moctezuma die Verhältnisse in Mexico und weltweit und fordert dazu auf, sich dieser Realitäten bewusst zu werden und etwas für eine Entwicklung zum Positives beizutragen.

Sie präsentiert nicht nur ihr neues Album, sondern interpretiert auch neue Versionen ihrer erfolgreichsten Songs und ausgewählte lateinamerikanische Klassiker, um das musikalische Gedächtnis ihrer Zuhörer anzusprechen.