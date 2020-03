Heute im deutsch-russischen Literatursalon: Zum 350. Geburtstag von Rembrandt.

Die Kulturhistorikerin Maria Pletinski, geboren in Russland, aufgewachsen in der Ukraine, lebt seit 1966 in Deutschland. Im russisch-deutschen "Literarischen Salon" knüpft sie Verbindungen zwischen den beiden großen europäischen Kulturen.