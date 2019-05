Maria Stuart - Königin von Schottland

× Erweitern Foto: Unsplash by Kilyan Sockalingum Kino

Wir servieren Ihnen eine Tasse Kaffee/Tee und ein frisches süßes Stückchen der Bäckerei Luckscheiter ab 10.30 Uhr vor dem Kinofilm.

Maria Stuart (Saoirse Ronan), die bereits im Alter von nur neun Monaten zur Königin von Schottland gekrönt wurde, kehrt mit 18 Jahren nach dem Tod ihres jungen Ehemannes von Frankreich nach Schottland zurück, um rechtmäßig den Thron zu beanspruchen. Dadurch tritt sie in einen Machtkampf mit Königin Elisabeth I., die bis dahin Alleinherrscherin über das englische Königreich ist. Maria Stuart erkennt Elisabeth I. nicht als rechtmäßige Königin von England und Schottland an. Elisabeth I., die ebenfalls keine Nebenbuhlerin akzeptiert, wird in ihrem Machtanspruch herausgefordert. Aufstände, Verschwörungen und Betrug bedrohen den Thron beider Königinnen, die trotz ihrer Rivalität voneinander fasziniert sind. Als junge, selbstbewusste Regentinnen streiten sie um die Krone, um Liebe und um Macht in einer männerdominierten Welt, wodurch sich das Schicksal ihres Landes für immer verändern wird.

Regie: Josie Rourke

Darsteller: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Gemma Chan, David Tennant, Brendan Coyle, Jack Lowden, Joe Alwyn, Martin Compston, Maria-Victoria Dragus, Ismael Cruz Cordova, James McArdle, Guy Pearce, Ian Hart

Länge 125 min. FSK 12 Prädikat: Besonders wertvoll