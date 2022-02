England, 1587: Maria Stuart, katholische Königin von Schottland, sitzt seit 19 Jahren in Haft und erwartet ihr Urteil. In ihrer Heimat des Gattenmordes bezichtigt, war sie zu ihrer Verwandten Elisabeth I. geflohen. Doch die mächtige protestantische Königin von England hatte der Fliehenden nicht den erhofften Schutz gewährt, denn Elisabeth sieht in Maria vor allem eine Konkurrentin um den eigenen Thron ...

Friedrich Schillers 1800 uraufgeführtes Königinnendrama stellt die zeitlos aktuelle Frage nach dem Verhältnis von Macht und Moral und beschreibt anschaulich den Einfluss von ganz privaten Gefühlen und Interessen auf Politik. Das Landestheater Tübingen bringt den Klassiker mit vielen frischen, kreativen Ideen und hintergründigem Humor auf die Bühne.