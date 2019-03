Ihre Kindheit und Jugend hat Maria Stuart in Frankreich verbracht, wo sie zur Stärkung der politischen Bande mit Franz II. verheiratet wurde. Nachdem dieser 1560 gestorben ist, kehrt die 18-Jährige ein Jahr später in ihre Heimat Schottland zurück. Sie beabsichtigt, den Thron, auf den sie einen rechtmäßigen Anspruch hat, zu besteigen. Und nicht nur diesen. Sie sieht sich auch als rechtmäßige Herrscherin über England. Dort regiert ihre Cousine Elisabeth, die nach der Abspaltung der protestantischen anglikanischen Kirche die Herrschaft übernommen hat. Ein Fernduell der Cousinen entbrennt, ein Kampf um die Nachfolgeregelungen im Vereinigten Königreich, um Erben, Religion und Toleranz…

Josie Rourke ist eine etablierte Theaterregisseurin, die sich schon mehrmals mit den komplizierten Verwandtschaftsstrukturen englischer Königshäuser und den blutigen Intrigen zu Hofe beschäftigt hat. Dennoch ist ihr Spielfilm-Debüt in keinster Weise theatralisch. Im Gegenteil. Sie präsentiert eine ausgesprochen feministische, moderne Lesart des Streits zweier Frauen, die im Zentrum der politischen Geschicke ihrer Zeit standen. Dass sowohl Maria Stuart als auch Elisabeth ihrer Zeit weit voraus waren und sich in einer von Männern dominierten Welt durchsetzten, steht außer Frage. Doch das reicht der Regisseurin nicht. Sie beschreibt Maria Stuart als durch und durch tolerante Person, die nicht nur anderen Glauben akzeptierte, sondern auch Homosexualität duldete, als wäre es das 21. Jahrhundert.

Eine Geschichte über Rivalität, zwei kampflustige Protagonistinnen, strategische Kämpfe und Kriege, außerdem Morde, Sex und Intrigen. Und – nicht zu vergessen – ein ästhetisches Vergnügen, was die Landschaften, die Kostüme und die Maske angeht. Ein unterhaltsamer Historienfilm also – für alle, die so etwas mögen.

Regie: Josie Rourke, Laufzeit: 124 min. | FSK ab 12