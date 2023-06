Maria träumt – oder die Kunst des Neuanfangs

Viele Jahre hat Maria den Haushalt einer alten Dame geführt. Nach deren Tod muss sie einen beruflichen Neuanfang starten und eine andere Beschäftigung suchen.

So fängt sie als Reinigungskraft in der ehrwürdigen Pariser Kunstakademie an. Dort öffnet sich ihr eine völlig neue Welt: von Kunst umgeben zu sein. Die Dynamik der weltoffenen Studierenden, deren kreativen Projekte und freie Lebenseinstellung eröffnen auch der manchmal etwas tollpatschigen Maria einen neuen Blickwinkel auf das Leben, das zuhause bei ihrem Mann eingefahren, langweilig und trist erscheint. Dazu kommt noch die Begegnung mit dem Hausmeister Hubert, der zwar etwas brummig und eigenwillig erscheint, aber in Wirklichkeit eine ausgesprochen gute Seele ist, mit der Maria hervorragend harmoniert. Die Chemie zwischen dem kauzigen Hausmeister und der neuen Reinigungskraft stimmt sofort. Vielleicht liegt es an seinem Elvis-Hüftschwung, den er heimlich in seinem Büro übt? Begeistert lässt sich Maria aus dem langweiligen Alltag holen.

Sie will aus ihrem Trott ausbrechen, aus sich herausgehen, etwas wagen und ihr Leben neu definieren. So bewirbt sie sich sogar als Aktmodell. Zum ersten Mal seit vielen Jahren spürt sie wieder echte Lebensfreude. Sie entdeckt ihre eigene kreative Kraft und die Sehnsucht nach Neuem, die viel zu lange keinen Ausdruck gefunden haben. Zwischen ihr und Hubert entwickelt sich eine tiefe Bindung, während ihre Lebensfreude wiedererwacht. „Man kann nicht zurück und den Anfang verändern, aber man kann dort neu anfangen, wo man steht und das Ende verändern“, sagte der irische Schriftsteller C.S. Lewis einmal. Ein Zitat, das auch wunderbar auf diese typisch französische und höchst amüsante Feel-Good-Komödie passt. Wird Maria den Mut aufbringen, noch einmal ganz neu zu beginnen?