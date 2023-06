Lydia Tár ist eine charismatische Star-Dirigentin mit beeindruckender Karriere. Eine Künstlerin von höchstem Talent, eiserner Disziplin und umfassender Bildung, dazu mit Charme und Witz gesegnet.

Und sie hat es geschafft: In der männerdominierten Welt der klassischen Musik ist sie ganz oben angekommen. Ein Weltstar also. Und so verhält sie sich auch. Charmant agiert sie zwar, aber auchmit unverhohlener Arroganz. Sie herrscht über ihr Orchester wie eine gnadenlose Göttin. Mit ihrer kompromisslosen Art begeht sie dabei permanent Grenzüberschreitungen, die ihr zunehmend zum Verhängnis werden. Eine Frau, die in der Vergangenheit Kontakt mit der Dirigentin hatte, schreibt ihr verzweifelte E-Mails. Eine Stalkerin, mit der Tár womöglich eine Affäre hatte, und die sie wohl unsanft abserviert hat. Möglicherweise war das nicht das einzige Mal, dass sie Berufs- und Privatleben ungut vermischt hat. Vielleicht verband sie auch mit ihrer derzeitigen Assistentin Francesca schon etwas mehr als nur das Berufliche? Mit ihrer Ehefrau Sharon, die Geigerin und Konzertmeisterin ihres Orchesters ist, hat sie eine kleine Tochter, aber ihre Beziehung ist in einer kritischen Phase. Sharon wirkt verbittert, während Lydia etwa auf einer New York-Reise mit einer jungen Frau flirtet. Als die junge russische Cellistin Olga vorspielt und engagiert wird, scheint Lydia ein neues Objekt der Begierde gefunden zu haben – oder ein neues Opfer. Lydia missbraucht ihre Macht bei jeder Gelegenheit ohne Skrupel, doch mehr und mehr werden ihr ihre Grenzüberschreitungen zum Verhängnis. Nach über 16 Jahren Pause hat der Regisseur und Schauspieler Todd Field mit Tár einen der besten Filme des Jahres geschaffen, mit einer spektakulären Cate Blanchett in der Hauptrolle. Das großartige und furiose psychologische Drama über den Niedergang und Zusammenbruch einer Stardirigentin wird in die Filmgeschichte eingehen.