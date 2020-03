Maria und die Callas

Ein Theaterstück mit Musik über Maria Callas.

War die berühmteste Opernsängerin aller Zeiten wirklich so, wie sie ihn der Öffentlichkeit dargestellt wurde? Welche Frau steckt hinter der Diva? Erfahren Sie die Wahrheit über ihrtragisches Leben und wie sie zur Ikone der Oper wurde. Von Lauren Francis mit einer „hinreißenden Intensität“ gespielt. In der ergreifenden Inszenierung von Franz Garlik geht Maria Callas in den letzten Stunden ihres Lebens noch einmal durch die prägendsten Momente von ihrer Kindheit bis zu ihrem persönlichen „finale ultimo“. Dabei ist es so, als ob da zwei Personen wären: Die Diva Callas, die nur die Musik und ihre Karriere vor Augen hat und die Frau Maria, die von einem Schicksalsschlag zum nächsteneilt. Lauren Francis spielt sie leidenschaftlich und mit der nötigen Ehrfurcht für diese besondere Frau. Gerade weil es ein Ein-Personen-Stück ist, erlebt man sie alleine, wie sich ihre Gedanken um ihre Erfolge und ihre Leiden drehen. Unterstützt werden ihre Emotionen durch fünf grosse Arien, alle live gesungen von Lauren Francis.