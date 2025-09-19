Maria und Peter Warkentin vom RDTheater spielen  die Komödie von Gérald Sibleyras und Jean Dell „Anderthalb Stunden zu spät“

Pierre und Laurence – seit über 30 Jahren verheiratet – sind zum Abendessen bei Freunden eingeladen.

Pierre wartet schon seit einer Viertelstunde darauf, dass seine Frau endlich fertig wird. Doch im letzten Moment beschließt sie, dass sie keine Lust mehr hat, mitzukommen.

Denn sie will endlich einmal reden: über sich, ihn, die Kinder und über ihre Beziehung. Aber vor allem möchte Laurence über die vielen gemeinsamen Jahre reden und über das, was vor ihnen liegt – der Ruhestand! Auf sehr humorvolle Weise sezieren die Autoren die Wünsche und Nöte dieses liebevollen "Vorruhestandspaares" und je länger das Gespräch der beiden dauert, desto emotionaler und bewegender wird es. Alte Gewissheiten geraten ins Wanken und völlig neue Horizonte tun sich auf ... Und so kommen Pierre und Laurence letztendlich viel zu spät: Anderthalb Stunden.

Es bewirtet der Ortsverein der CDU mit Getränken und kleinen Leckereien.

Am 19.09.2025 im Kultursaal im Schloss Schrozberg

Einlass: 18.30 Uhr

Beginn:19.30 Uhr

Karten im Vorverkauf und an der Tageskasse.

Karten bei der Stadt Schrozberg, Krailshausener Straße 15, 74575 Schrozberg,

Zi.-Nr. 106, Tel. 07935/707-23, www.schrozberg.de, info@schrozberg.de.