Maria Vollmer: Hinter´m Höhepunkt geht’s weiter

Vollblut-Komödiantin Maria Vollmer beherrscht den Stand-up-Comedy-Auftritt ebenso souverän wie die große Pop-Ballade und bereitet ihrem Publikum mit geballter Spiel- und Lebensfreude einen unvergesslichen Abend.

Die Partys im Freundeskreis sind zu Kaffeekränzchen geschrumpft, die Kinder reden vom Ausziehen, und der Gatte hat sich einen Bastelkeller eingerichtet.

Biegt ihr Leben also langsam in die Zielgerade ein, in der das Restprogramm aus Lätzchen-häkeln-für-die-Enkel bestehen wird?

Im Gegenteil – für Maria Vollmer wird es jetzt erst interessant! Sie will auch weiterhin mithelfen, den Planeten zu retten und nebenbei dafür sorgen, dass Ehemann Rainer sich beim Heimwerken nicht selbst verstümmelt. Vor allem aber: Feiern, dass das Leben trotz aller Krisen bunt, fröhlich und ausgelassen bleibt!

Sie hat genug Lebenserfahrung, um zu wissen, wie man einen Tag in der Großstadt auch dann überlebt, wenn man sein Handy zuhause vergessen hat. Sie weiß, dass Nachbarn die großartigsten Menschen auf der Welt sind – solange man genug Grappa im Haus hat. Und dass frau wirklich keine Dildo-Party mit Stripper buchen muss, um ein wenig Spaß zu haben. Andererseits ist das natürlich eine tolle Idee…