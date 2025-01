Maria Vollmer: Hinterm Höhepunkt geht's weiter

Die wilden Partys sind zu gemütlichen Kaffeekränzchen geschrumpft, die Kinder reden vom Ausziehen, und der Gatte hat sich einen Bastelkeller eingerichtet. Biegt ihr Leben also langsam in die Zielgerade ein, in der das Restprogramm aus Lätzchen-häkeln-für-die-Enkel bestehen wird?

Nicht, wenn es nach Maria Vollmer geht! Sie will auch weiterhin mithelfen, den Planeten zu retten und nebenbei dafür sorgen, dass Ehemann Rainer sich beim Heimwerken nicht selbst verstümmelt. Und – was noch wichtiger ist: Feiern, dass das Leben trotz aller Krisen bunt, fröhlich und ausgelassen bleibt! Sie weiß, um ein wenig Spaß zu haben, muss frau wirklich keine Dildo-Party mit Stripper buchen. Andererseits: Warum eigentlich nicht?

Vollblut-Komödiantin Maria Vollmer hat das Bühnenhandwerk in den Sparten Tanz und Musical gelernt und erzählt urkomisch, berührend und mitreißend vom Leben aus weiblicher Sicht. Sie beherrscht dabei den Stand-up-Comedy-Auftritt ebenso souverän wie die große Pop-Ballade und weiß, wie sie ihrem Publikum mit einer geballten Portion Spiel- und Lebensfreude einen unvergesslichen Abend bereiten kann.

Karten gibt es bei allen reservix-Vorverkaufsstellen - in Marbach bei Foto Beran (Marktstraße 32), und in Rielingshausen bei Euli-Service (Hauptstraße 17).

Im Internet sind Karten unter https://marbach.reservix.de/events sowie über die Tickethotline 0761 888499 99 erhältlich.

Die Abendkasse öffnet um 19.00 Uhr.