Maria Vollmer: Plätzchen, Pillen & Posaunen

Auch in diesem Jahr werden wir in der Adventszeit wieder durch ein Wechselbad der Gefühle gehen.

Von der Glühwein-Euphorie unterm Heizpilz – bis zur akuten Depression angesichts von Lichterketten, die sich partout nicht entwirren lassen. Und am Tag X steht dann ja auch noch die Verwandtschaft vor der Tür.

Was sollen wir schenken, wenn alle schon alles haben, und man irgendwo zwischen Protz–Präsent und “wir schenken uns nichts“ das Passende finden muss?

Was erzählt man den lieben Kleinen, wenn sie fragen, ob die Gaben denn nun vom Christkind, dem Nikolaus, von Knecht Ruprecht oder dem Weihnachtsmann kommen? Und was tun, wenn sie an jeden der vier einen Wunschzettel geschickt haben? Schließlich: Womit kann eine Frau ihren Ehemann beschäftigen, wenn der beim Gänsebraten immer nur im Weg steht, mit dem Probieren des Weins aber besser nicht zu früh beginnen sollte?

Maria Vollmer hat ein Weihnachts-Mindset entwickelt, das dabei hilft, alle Klippen vor dem Fest zu umschiffen, und sie präsentiert es ihrem Publikum mit viel Temperament, himmlischen Gesangseinlagen und einem Maß an Humor, das Sie auch dann noch vor Freude strahlen lässt, wenn Onkel Herbert Ihnen zum dritten Mal ein Fondue-Set schenkt.

„Plätzchen, Pillen und Posaunen“ – für alle, die Weihnachten nicht überleben, sondern genießen wollen.