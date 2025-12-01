Maria Vollmer - Weihnachts-Comedy

„Plätzchen, Pillen und Posaunen“ – für alle, die Weihnachten nicht überleben, sondern genießen wollen.

Maria Vollmer hat ein Weihnachts-Mindset entwickelt, das dabei hilft, alle Klippen vor dem Fest zu umschiffen, und sie präsentiert es ihrem Publikum mit viel Temperament, himmlischen Gesangseinlagen und einem Maß an Humor, das Sie auch dann noch vor Freude strahlen lässt, wenn Onkel Herbert Ihnen zum dritten Mal ein Fondue-Set schenkt.