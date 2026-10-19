Marian Petrescu Triology feat. Wesley G.

Ein besonderes Highlight erwartet das Publikum, wenn Wesley G. an der Jazz-Gitarre die Bühne mit Marian Petrescu Triology betritt.

In diesem spektakulären Ensemble trifft der international gefeierte Pianovirtuose Marian Petrescu auf Wesley G. mit Joel Locher am Bass und Felix Schrack am Schlagzeug.

Wesley G. brilliert an der Jazz-Gitarre mit assumedem Feingespür für Klangfarben und rhythmische Tiefe. Zusammen mit Petrescu gelingt eine kraftvolle Verbindung aus virtuoser Improvisation und sensibler Melodik, getragen von Locher’s Bass-Solidität und Schracks dynamischem Drumming. Obwohl Petrescu oft mit dem Geist von Oscar Peterson assoziiert wird, geht dieses Trio über eine bloße Hommage hinaus: Es entstehen zeitgenössische Spannungsfelder, die Einflüsse von Pat Metheny aufnehmen und zugleich eigene Kompositionen von Petrescu in Szene setzen.

Das Repertoire reicht von gazellenhaften Improvisationen und berührenden Balladen bis hin zu unverkennbaren Favorites aus dem American Songbook. Ein Abend, der Jazz in all seinen Facetten zeigt – virtuos, explosiv und doch ästhetisch zurückhaltend, und der das Publikum mit einer intensiven, unvergesslichen Musikerfahrung belohnt.

An diesem Konzertabend widmet sich das Marian Petrescu Trio unter anderem auch der Musik von Sergej Rachmaninow, Grieg, Brahms, Tschaikowski, dessen Werke eine besondere Nähe zu seinem künstlerischen Selbstverständnis aufweisen. Rachmaninows Verbindung von spätromantischer Klangfülle, emotionaler Intensität und höchstem pianistischem Anspruch bildet den Ausgangspunkt des Programms.