Marian Petrescu Triology

Grammy Preisträger aus Finnland.

Der international gefeierte Pianovirtuose und Grammy Winner Marian Petrescu und seine kongenialen Mitmusiker Joel Locher am Bass und Felix Schrack am Schlagzeug begeben sich auf eine Zeitreise zu einem der grössten Helden der Jazzmusik: Oscar Peterson! Der Einfluss des grossen kanadischen Meisters auf wahnwitzig virtuosen Marian Petrescu ist nicht zu überhören. Doch dieses Konzert wird keine blosse Hommage an Oscar Peterson – Petrescu und sein Trio verpassen dem Stil und der Finesse Petersons oder auch Art Tatums ihre eigene künstlerische Note, haben aber auch Sinn für Modernes, indem sie z.B. Pat Methenys «Always And Forever» in ihrem Repertoire führen und eigene Kompositionen von Marian Petrescu.

Die unbändige Spielfreude und Virtuosität des Trios gleicht einem pianistischen Feuerwerk, mit Geniestreichen präsentieren sie die Versionen von Klassikern aus dem American Songbook.