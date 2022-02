Mariana Enriquez - Unser Teil der Nacht

„So viel Licht an diesem Morgen und ein klarer Himmel, nur vereinzelte weiße Flecken auf dem freundlichen Blau, und die ähnelten eher Rauchspuren als Wolken.“

So steigt sie ein, in den Roman „Unser Teil der Nacht“ – eine Familiensage über Dunkelheit und Licht, Grausamkeit und Liebe. In einer Vater-Sohn-Geschichte entfaltet Mariana Enriquez die gewaltvolle Geschichte Argentiniens und die albtraumhaften Abgründe der Macht. Es sind die Jahre der Militärjunta: Menschen verschwinden spurlos, überall lauert Gefahr. Wie sein Vater Juan soll Gaspar einem Geheimbund, genannt der Orden, als Medium dienen. Mit grausamen Ritualen versuchen sie, dem Geheimnis des ewigen Lebens auf die Spur zu kommen. Doch der Preis ist hoch und der körperliche und geistige Verfall schnell und unerbittlich, wie Juan weiß. Eine scheinbar aussichtslose Flucht beginnt, denn der Einfluss des Ordens kennt keine Grenzen. Mariana Enriquez, geboren 1973 in Buenos Aires, stand 2021 auf der Shortlist des International Booker Prize. Ihre Werke sind in viele Sprachen übersetzt. Für „Unser Teil der Nacht“ erhielt sie 2019 den Premio Herralde, den wichtigsten Preis für spanischsprachige Literatur. Inka Marter und Silke Kleemann haben den Roman ins Deutsche übertragen.

Kirsten Mahlke (Moderation)

Max-Walter Weise (Deutsche Lesung)