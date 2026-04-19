Freuen Sie sich auf einen Abend voller Emotionen und Magie mit dem Mariani Klavierquartett! Drei Meisterwerke zeigen, was diese Besetzung draufhat: Bridges Stück sprüht vor Leidenschaft und harmonischer Tiefe, Mozarts Quartett packt mit Dramatik und mitreißender Energie, und Fauré verzaubert mit Eleganz und melancholischer Schönheit. Ein Konzert, das unter die Haut geht!

8. Kammermusikabend

"Zwischen Leidenschaft und Eleganz "

Programm:

Bridge - Fantasie (Klavierquartett) fis-Moll

Mozart - Klavierquartett g-Moll KV 478

Fauré - Klavierquartett g-Moll op. 45