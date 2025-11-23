MARIANNA SHIRINYAN & STUTTGARTER PHILHARMONIKER

Als die armenische Pianistin Marianna Shirinyan 2006 beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München gleich fünf Preise erhielt, begann für sie eine steile Karriere.

Zu erleben ist sie mit Wolfgang Amadeus Mozarts prachtvollem C-Dur-Konzert Nr. 21, das der Komponist höchstpersönlich im Jahr 1785 im alten Burgtheater, der damaligen Wiener Hofoper, aus der Taufe hob. Das an ungewohnten Klängen und harmonischen Schattierungen reiche Werk begeisterte sogar den stets kritischen Vater Leopold so sehr, dass ihm »vor Vergnügen die Thränen in den Augen standen«. So berühmt wie der langsame Satz des Konzerts sind die Melodien von Georges Bizets Oper »Carmen«. Kein Wunder, dass die schönsten musikalischen Einfälle bald auch für den Konzertsaal bearbeitet wurden. Die Carmen-Suite Nr. 2 versammelt die bekanntesten Vokalstücke, darunter natürlich Carmens Habanera und das Lied des Toréador.

Der ebenso gefragte wie erfahrene Dirigent Andrey Boreyko leitet die Stuttgarter Philharmoniker. 2024 begann das Orchester eine ausgedehnte Zusammenarbeit mit dem Forum am Schlosspark, die in dieser Spielzeit mit mehreren Konzerten und einem gemeinsam produzierten Festival ihre Fortsetzung findet. Dmitri Schostakowitschs 5. Sinfonie gilt als Vorzeigewerk einer vermeintlich sowjetischen Ästhetik, welche Diktator Stalin unter Drohungen vom Komponisten einforderte. Das übertrieben jubilierende Finale überzeugte dann auch die Funktionäre. Die Zuhörer der ersten Aufführungen in Leningrad und Moskau haben die Parodie auf den staatlich verordneten Triumphalismus jedoch sehr wohl erkannt.